رسائل غرامية من جندي في طريقها لعائلة زوجته بعد 100 عام

المصدر: د ب ا

ذكر تقرير إخباري أن مجموعة من رسائل الحب التي كتبها جندي بريطاني خلال الحرب العالمية الأولى سوف تعود إلى عائلة المتلقية الأصلية، بعد مرور أكثر من 100 عام على تسلم الحبيبة لها.

ونقلت وكالة برس اسوشيشن للأنباء البريطانية اليوم الأربعاء عن ديفيد بامبرو، ابن حفيد شقيق ماري فورتشن التي ارسلت الرسائل إليها، قوله: "لقد كان من المدهش حقًا أن هؤلاء الاشخاص الذين احضروا الرسائل استغرقوا وقتًا طويلاً في البحث عني".

كان قد تم اكتشاف الرسائل في درج في متجر لبيع الأشياء المستعملة في مدينة سندرلاند الشمالية، ثم انطلقت بعد ذلك حملة للبحث عن أسلاف ماري فورتشن.

وعثر مستخدمو موقع خاص بتتبع الأنساب" أنسيستري" على بامبرو البالغ من العمر 53 عاما واتصلوا به عبر البريد الإلكتروني، وسوف يتسلم الرسائل قريبا.

وكتب جورج فورتشن، زوج ماري، الرسائل لها أثناء خدمته كجندي خلال الحرب العالمية الأولى، وقُتل في وقت لاحق في القتال.