وظيفة مغرية براتب 32 ألف دولار شهرياً .. هذه تفاصيلها

المصدر: البيان الإلكتروني

يخصص مركز حماية وأبحاث الباندا في الصين 32 ألف دولار شهريًا مقابل شغل وظيفة «القائم بأعمال الباندا»، لكن الوظيفة تتطلب العديد من المهارات التربوية؛ ففي سبيل الوظيفة يجري المركز العديد من المسابقات لاختيار الشخص الأنسب لتوفير الرعاية لصغار الباندا، وفق للمصري اليوم.

وبحسب ما نقلته «china daily»، تُعلن نتائج مسابقات وظيفة القائم بأعمال الباندا في أجواء احتفالية بشكل سنوي، لدى قاعدة «تشنجدو» العملاقة لأبحاث تربية الباندا، الواقعة في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

وتعتبر الصين الواجهة الأولى لمحبي الباندا في العالم؛ إذ تعد موطنًا لأكثر من 80 من حيوانات الباندا بحلول نهاية العام الماضي.