جريمة قتل أبطالها أطفال في بريطانيا

المصدر: د ب ا

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس أنه تم توجيه اتهامات لثلاثة مراهقين تتعلق بالقتل والتآمر لارتكاب أذى جسدي جسيم، وذلك بعد مقتل صبي يبلغ من العمر 13 عاما متأثرا بتعرضه لطعنات.

وقالت شرطة "تاميز فالي" إنه تم استدعاء مسؤولي الأمن إلى مسرح الجريمة في منطقة "ريدينج"، على بعد 60 كيلومترا غربي لندن، قرب الرابعة من مساء الأحد بعد أنباء عن حادثة طعن.

إلا أن الصبي المصاب توفي متأثرا بجروحه، وتم الإعلان عن وفاته في موقع الحادث.

وتم توجيه اتهامات لفتاة تبلغ من العمر 13 عاما وصبيين اثنين /13 و14 عاما/، وجميعهم من ريدينج، تتعلق بارتكاب الجرائم، وتم حبسهم احتياطيا حتى المثول أمام المحكمة الجزئية في ريدينج اليوم الخميس.

كما تم توجيه تهمة للفتاة بتعطيل سير العدالة. وجرى إطلاق سراح صبيين آخرين، كليهما يبلغ من العمر 13 عاما، بكفالة وشروط صارمة، حتى الأول من فبراير. ولم تكشف الشرطة عن هوياتهم لأسباب قانونية.