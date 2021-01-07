اتهام طالب وطالبة بارتكاب "أفعال فاحشة" بسبب رقصهما سوياً

المصدر: د ب ا

اتهمت الشرطة الباكستانية طالباً وطالبة جامعيين، بارتكاب "أفعال فاحشة"، بعد انتشار مقطع فيديو يظهران به وهما يرقصان سويا في منتجع جبلي ثلجي.

وتم توجيه الاتهامات للطالب والطالبة اللذين يدرسان في جامعة لاهور للعلوم الإدارية، وهي واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في البلاد، بموجب قانون يحظر "الأفعال والأغاني والكلمات الفاحشة" في الأماكن العامة.

وقال أحد أفراد الشرطة ويدعى نور علام، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن التهم تم تسجيلها في منطقة "مالام جابا" الجبلية الثلجية التي تشتهر بالرياضات الشتوية، ومن بينها رياضة التزلج.

وتقع منطقة "مالام جابا" في سوات، وهي بلدة سياحية توجد بإقليم خيبر باختنخوا الذي كانت تسيطر عليه حركة طالبان الباكستانية قبل أن تتم ملاحقة عناصرها من خلال سلسلة من الهجمات العسكرية.

وقد تم توجيه الاتهامات بعد أن انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الشهر الماضي.