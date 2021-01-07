أول تعليق من نهى العمروسى بعد إخلاء سبيل ابنتها فى قضية فيرمونت

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت الفنانة المصرية نهى العمروسي على قرار النيابة العامة، إخلاء سبيل ابنتها المبحوسة على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت.

وكتبت العمروسي عبر حسابها الشخصى على فيسبوك: "الحمدلله العدل الحق.. والشكر من بعده للنيابة العامة المصرية والتي كنت انا وبنتي على ثقة تامة من عدلها ورحمتها وهم من قال فيهم الله المنصف (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون)".

وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلى مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسى، المحبوسين على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع أخرى.

وأصدرت النيابة قرارا بتجديد حبس أحمد حلمي طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة المصرية لاتهامهم في القضية عينها.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم اغتصاب فتاة في فندق "فيرمونت" والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.

وكان النائب العام حمادة الصاوي قد أمر بالتحقيق في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في مصر، بعد بلاغ المجلس القومي للمرأة وشكوى قدمتها إحدى الفتيات بقيام بعض الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا عام 2014 في فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.

ولم يكتف المتهمون بذلك بل صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم حروف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.