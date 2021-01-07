لحظة مؤثرة لأب قام ابنه بدفع رهن منزله

المصدر: (دبي - البيان)

بكى والد بريطاني متأثراً على وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، بعد علمه أن ابنه البالغ 24 عاماً، دفع رهن المنزل بالكامل لكي يتمكن من التقاعد مبكراً.

وقد نشر الابن ويدعى، جايمي نيلاند، من غلوستشير، مقطع فيديو يصور تلك اللحظات، حيث يظهر أمام غرفة والده مسلماً مفاتيح المنزل إليه، وقائلاً: «لقد دفعت رهنك للتو، لقد اتصلت بالمصرف ودفعت كل فلس بقي من رهنك».

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، غالباً ما يصور الثنائي تحديات مضحكة على «تيك توك»، لكن في الفترة الأخيرة تحول جايمي أخيراً باتجاه مقاطع فيديو مؤثرة، واصفاً والديه بأنهما الأفضل على الإطلاق.

وفي مقطع الفيديو الأخير، يمكن سماع الأب غير مصدق الخبر، وهو يسأل جايمي: «لماذا أعطيتني مفاتيح المنزل»، فيرد جايمي إنه دفع الرهن وبات والده يملك المنزل، قائلاً: «اقسم أنك عملت طيلة حياتك، والآن في الواقع يمكنك أن تتقاعد».

وبعد أن يتيقن الأب المتفاجئ أن ابنه جاد فيما يقول، يبكي ماسحاً وجهه، ثم يقول له: «أنت أفضل ابن في العالم»، قبل أن يعيد المفاتيح لابنه قائلاً: «إنه في الوصية، المنزل لك، وما هو لي فهو لك، لقد دفعت رهني وأنا وضعتك في وصيتي».

وينتهي الفيديو بعناق بين الأب والابن، حيث يقول جايمي لوالده: «أحبك أبي».