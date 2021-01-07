حافلات لندن تتشح بالسواد إثر كوفيد

المصدر: (إعداد - نهى حوا‏)

تفاقمت أوضاع جائحة «كورونا» في لندن بما جعل رئيس الوزراء بوريس جونسون يعلن أخيراً العودة إلى نظام الإقفال العام.

أما الحافلات التي تعمل على خطوط منطقة ريدبريدج فقد استبدلت اللون الأحمر الشهير واتشحت بالأسود.

وأشار موقع «ماي لندن» إلى أن عبارات التحذير ملأت الجوانب وتوجهت للفت أنظار السكان حيال خطورة الوضع.

وجاء في بعضها: «تصرفوا الآن، حافظوا على أمان عائلاتكم»، وأسهمت تحذيرات مكتوبة أخرى في إظهار حقيقة الواقع عبر الإشارة إلى ارتفاع نسب الإصابة في ريدبريدج أو تحديدها بالأرقام، حيث يمكن أن نقرأ على الحافلات: «ريدبريدج تشهد حالياً أكثر من 200 حالة كوفيد في اليوم».

ويأمل مجلس المدينة بأن يكون للخطوة تأثير إيجابي على الناس بعد أن نقلت الرسائل بوضوح محذرةً من تفاقم أوضاع الفيروس وسرعة تفشيه بين الناس. وجاء في بعض العبارات: «احموا أنفسكم ومن تحبون وتجنبوا الاختلاط مع الأسر الأخرى.» وذكرت أخرى بثلاث نقاط مهمة، الوجه اليدين والمسافة.