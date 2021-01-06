سر عظام آدمية بصندوق قمامة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر أمنية في مصر تفاصيل العثور على عظام آدمية بصندوق قمامة، موضحةً أنها عظام هيكل عظمي يستخدمها الأطباء وطلبة كليات الطب في عملهم.

وذكرت صحيفة "الدستور" أن مدير أمن الجيزة، اللواء طارق مرزوق، تلقى إخطاراً بالعثور على عظام آدمية داخل صندوق قمامة بمنطقة بولاق الدكرور.

وتبين، بإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات، أن سيدة ألقت كيساً كبير الحجم به عظم داخل صندوق القمامة.

وأظهر تتبع خط السير أنها تعمل خادمة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور لدى أرملة طبيب متوفى.

وأوضحت، بعد ضبطها، أنها عثرت على هيكل عظمي داخل غرفة الطبيب المتوفى.

وبسؤال صاحبة المنزل، ذكرت أن زوجها توفي منذ أكثر من شهرين، وكان يعمل طبيباً بشرياً، وأن الهيكل العظمي كان في المنزل حيث كان زوجها يجري أبحاثاً عليه.