آخر تطورات الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت عدد من الصفحات الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خبر تعرض الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية لوعكة صحية مفاجئة وطالبت محبيها بالدعاء لها.

قال الدكتور محمد الكحلاوي شقيق الدكتور عبلة الكحلاوي أن الحالة الصحية لشقيقته في تحسن.

وطالب في مداخلة هاتفية مع سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، محبي الدكتورة بالدعاء لها، موضحا أن شقيقته تعاني ضيقا فى التنفس وأنها ترقد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ومن جانبها طالبت الإعلامية إيمان رياض مقدمه برنامج من "القلب للقلب" المذاع على شاشة إم بي سي مصر 2، مشاهدي برنامجها الدعاء بالشفاء للدكتورة عبلة الكحلاوي، بعد إصابتها بوعكة صحية.

وأكدت "إيمان رياض" أن ماما عبلة "كما تناديها" تعرضت منذ أسبوعين لوعكه صحيه شديدة، وبناء علي رغبتها لم تصرح رياض بأي أخبار بخصوص عدم ظهور الكحلاوي معها في حلقة الخميس من الأسبوع الماضى وفق موقع فيتو.

يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ضيفه ثابته في برنامج من القلب للقلب علي شاشة إم بي سي مصر 2 كل خميس وكان آخر ظهور في البرنامج.

ومن جانبها قالت الدكتورة مروة ياسين، ابنة الداعية عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بورسعيد، إن الحالة الصحية لوالدتها مستقرة الآن، بعد تعرضها لوعكة، وتم نقلها إلى المستشفى.

وطالبت جميع محبي الدكتورة عبلة الكحلاوي بالدعاء لها بأن يمن عليها بالشفاء، وتتحسن حالتها الصحية.

وفي سياق متصل قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة أمناء صناع الخير، إن "الكحلاوي" تعاني من تدهور الحالة الصحية.

وطالب زمزم من متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالدعاء لها بخالص الشفاء.

والدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.

والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته.

وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.

وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوي، جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات.