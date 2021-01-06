تصرف نبيل من رجل شرطة تجاه سيدتين .. ما رأيك فيه؟

المصدر: وكالات

تصرف نبيل قام به رجل شرطة في سومرست بولاية ماساتشوستس الأمريكية، إذ لم يوجه اتهامات ضد امرأتين رغم الاشتباه بارتكابهما جريمة سرقة من متجر.

ودفع الشرطي ثمن مشترياتهما من المواد الغذائية. وذكرت الصحيفة، أن قيادة الشرطة، أشادت بتصرفه النبيل.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى عندما اتصل موظف المتجر بالشرطة بعد أن لاحظ أن السيدتين مع طفلين صغيرين لم تدفعا ثمن جميع المشتريات قبل وضعها في الأكياس.

وقرر ضابط الشرطة مات ليما، الذي وصل إلى مكان الحادث، معرفة الدافع وراء الجريمة. واتضح أن السيدتين تمران بظروف مالية صعبة، والهدف من السرقة كان إطعام الطفلين.

وكعقوبة، اقتصر ليما على إصدار إشعار بحظر زيارة السيدتين لهذا المتجر واشترى لهما بطاقة هدية بقيمة 250 دولارا من أمواله الخاصة حتى تتمكنا من شراء ما يلزم من متجر آخر.

وأوضح الشرطي ليما أنه تلقى نداء من محل "ستوب أند شوب" حيث قيل له إن امرأتين قبض عليهما وهما تحاولان الهرب قبل دفع قيمة المشتريات، حيث قامتا بوضع تلك المشتريات في أكياس قبل أن تحاولا الهرب، مشيرا إلى أنه كان برفقة المرأتين طفلان صغيران.

وقال الشرطي "لدي فتاتان صغيرتان، بعمر الطفلين مع المرأتين.. الأمر الذي جعلني أشفق عليهما وعلمت أن المرأتين لا تعملان، وأن الطعام الذي سرقتاه كان من أجل عشاء عيد الميلاد".