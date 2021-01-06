(فيديو) الجنون فنون.. يعلق على روتين عائلته اليومي بصوت معلق كرة قدم

المصدر: البيان

حبه لكرة القدم، وبالتالي إعجابه بالتعليق على المباريات، حوله إلى نجم عالمي مشهور، فكيف حدث ذلك؟.

لقد أصبح رجل برازيلي نجما على الإنترنت من خلال سرد الروتين اليومي لعائلته بصوت مذيع كرة قدم متحمس.

وبحسب موقع (nowthisnews) لا يترك هذا المهووس البرازيلي بالتعليق على مباريات كرة القدم، شاردة أو واردة من تحركات وأعمال أفراد عائلته إلا وعلق عليها بطريقة المعلقين على مباريات كرة القدم.

(فيديو) الجنون فنون.. يعلق على روتين عائلته اليومي بصوت معلق كرة قدمhttps://t.co/QCAzjoIpcC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Qx7hYdFIjv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 6, 2021