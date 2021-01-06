آلة استرداد قيمة الفوارغ تستقطب الاهتمام على «إنستغرام»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

انتشر عبر الإنترنت مقطع فيديو قصير لآلة بيع عكسي أذهلت الروّاد، وحملت توقيع مستخدم «إنستغرام» يدعى روس كرياشينز. واللافت في الآلة بحسب موقع «ريبابليك وورلد» أنها ليست تلك العادية واسعة الانتشار، حيث اعتمدت مفهوم وضع أوراق العملات الورقية بشكل مرئي من خلف الزجاج. وظهر رجل في الفيديو يحمل علبة صودا فارغة قام بإدخالها في الآلة قبل أن يضغط على بعض الأرقام فتسدد له الآلة ثمن العلبة.

على وقع أغنية «بلايد رنر 2049» في الخلفية وتعليق ناشر المقطع بعبارة من كلمتي «البيع العكسي»، وإزاء ذهول رواد الإنترنت انهالت التعليقات التي أتى بعضها متهكماً يقول: «إن هذا النظام من استرداد قيمة الفوارغ موجود في ألمانيا».

في حين رأى البعض الفيديو مذهلاً، وقدم آخر اقتراحات لجني المزيد من الأموال. من جهته، كتب أحد المعلقين: «أما عن تلك الموسيقى فتجعلني أشعر بأن الأمر حقيقي، أو أنه سيصبح كذلك يوماً وهذا ما يؤلمني».