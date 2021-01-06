طفلة بعمر سنة تتوازن على لوح تزحلق

المصدر: دبي - البيان

تستطيع طفلة أسترالية تبلغ من العمر عاماً وبضعة أشهر ، استخدام لوح التزحلق والتوازن عليه، في وقت بالكاد تمشي على قدميها، وقد انتشر لها فيديو على موقع «تيك توك» أخيراً، حصد ملايين المعجبين بقدراتها الباهرة.

بولي آنا غراي، ويبلغ عمرها تحديداً 15 شهراً، من نيو ساوث ويلز، تعلمت كيفية استخدام لوح التزحلق على يد والدها، ومنذ سبتمبر الماضي، كانت والدتها تحمّل مقاطع فيديو لها على موقع «تيك توك»، تظهر مهاراتها في التزحلق، وتلك حصدت لتاريخه ما يصل إلى 7.3 ملايين إيماءة إعجاب، وجمهور من المعجبين وصل عددهم إلى 618 ألف متابع. وقد نشرت صحيفة «ديلي ميل»، مقطع فيديو للطفلة، وهي تقف وتتوازن بشكل مثالي على لوح التزحلق، قبل أن يدفعها والدها لصعود منحدر في حديقة، في مشهد مذهل فعلاً، بالنسبة إلى فتاة بعمر 15 شهراً.

وأفادت والدتها جسيكا آلارد، بأن طفلتها أظهرت اهتماماً كبيراً بلوح التزحلق أثناء قضائهم عطلة نهاية أحد الأسابيع في كوخهم، وكان والدها يحركها ذهاباً وإياباً على لوح التزحلق، فيما كانت تتوازن عليه، حتى قبل أن تتعلم المشي. وبعد أن بدت واثقة من نفسها على اللوح، كانا يدفعان بها في أنحاء المنزل. ثم في أحد الأيام، دفعها والدها عبر ممر في المنزل، فتمكنت من القيام بأفضل توازن على لوح التزحلق.

ودائماً ما تعتمر الطفلة خوذة وأدوات الحماية أثناء التزحلق، فيما تحيط ذراعي والدها بها في حال وقعت.