الداخلية السورية تعلق على خبر استدراج طفل واغتصابه في حلب

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة الداخلية السورية خبراً تناقلته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قسم شرطة الأنصاري في حلب بإلقاء القبض على رجل مسن قام باستدراج طفل يبلغ من العمر 11 عام واغتصابه داخل منزل.

وقالت الداخلية في بيان لها: "من خلال التدقيق تبين أن الخبر غير صحيح وعارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً. ولم تحصل هذه الحادثة في أي حي من أحياء مدينة حلب ولم يُسعف طفل إلى أي مشفى في حلب بهذا الخصوص".

وأكدت وزارة الداخلية أن قيام بعض الصفحات بنشر هكذا أخبار ملفقة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الذعر والخوف لدى المواطنين ويعرض أصحاب هذه الصفحات للملاحقة القانونية.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في حلب تناقلت خبراً يفيد بأن مسناً استدرج طفلاً واغتصبه داخل منزل، وأن أحد الجيران سمع صراخ الطفل وقام بالتبليغ وإخبار قسم الشرطة بالحادثة، وأنه تم نقل الطفل إلى أحد المشافي.