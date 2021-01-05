كمامة "كوروماكو" من "هوندا" تقضي على كورونا داخل السيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

من خلال "الكمامة" المسماة "كوروماكو"، تعد شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات بالقضاء على 99.8 % من الفيروسات، حيث يجلس الركاب داخل السيارة.

إنه ابتكار جيد، فكيف يمكن لـ "كمامة هوندا" أن تقضى على الفيروسات؟

في ظل أزمة كورونا والحاجة إلى الحماية من الفيروس الخطير ربما يتخيل أحدنا أن "الكمامة" الجديدة للسيارة ستوضع على "وجه" السيارة، مثلما هو الحال بالنسبة للإنسان.

لكن في الواقع فإن "كمامة" السيارة مختلفة تماما، فقد عرضت شركة هوندا اليابانية منتجها المسمى "كوروماكو"، وهو عبارة عن "فيلتر" يوضع في صالون السيارة مع وعد بأن يقضي على الفيروسات داخلها، حيث يجلس الركاب.

ويمكن القول بأن هذا "الفيلتر" (المرشح)، يقوم بوظيفة مماثلة لما تقوم بها "كمامة الأنف والفم" التي يستخدمها الإنسان، أي منع انتشار الفيروسات.

ونظرا لتفشي فيروس كورونا، حتى في اليابان، يمكن للابتكار الجديد أداء ولو دور بسيط في التقليل من انتشار العدوى، بحسب ما نقلت (DW) عن موقع "موتور1.كوم".

لكن السؤال هو: كيف تعمل "كمامة" أو بالأحرى مرشح "كوروماكو" الذي طورته هوندا؟

توضح الشركة اليابانية أن المنتج له سطح خاص قادر على التقاط قطرات الفيروس، ومن خلال هذه العملية يقل حجم القطرة ويتلف الفيروس بشكل دائم، من خلال التفاعل الكيميائي لمادة فوسفات الزنك، التي تستخدم في أشياء عديدة منها أيضا منع تكون الصدأ، حسبما نقل "موتور1.كوم".

وبإمكان كوروماكو القضاء على الفيروسات الموجودة داخل أماكن الجلوس بالسيارة، مثل تلك التي تعلق بالإنسان عندما يقوم مثلا بالتسوق ولو لفترة قصيرة.

وتعتقد هوندا أن "كوروماكو" بإمكانه القضاء على 99.8% من قطرات الفيروسات التي تتحرك داخل السيارة في غضون 15 دقيقة من تشغيل التهوية بالسيارة. أما الفيروسات الموجودة على الأسطح فيقضى عليها خلال 24 ساعة.

وللمرشح الجديد عمر افتراضي ويجب استبداله سنويا أو بعد قطع مسافة 15 ألف كيلومتر.