القبض على سعودي سرق امرأة مشاركة برالي داكار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس الاثنين عن قيام شرطة منطقة مكة المكرمة بالإطاحة بسعودي سرق امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار بمحافظة تربه.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في رالي داكار للنشل ، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تربه من تحديد هويته وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد تم القبض عليه ".

وأضافت ، بحسب صحيفة الرياض، أن شرطة منطقة مكة قامت بإيقاف الشخص واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.