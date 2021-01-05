حجرات سفر متطورة تشكل بديلاً للخيم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أطلقت شركة «جوب» الأمريكية للمنازل الجاهزة، بيوت سفر، عبارة عن حجرة ذات أرضيات من خشب الزان، وأطر مضاءة مصممة بتوقيع ليز لامبرت وكاميرون سينكلير.

وتم تصميم حجرات «جوب» الهندسية، تيمناً باسم كوكب المشتري «جوبيتر»، وتسعى لتشكل بديلاً مستقبلياً للخيم، ومنازل «اليورت» الراقية. وينطلق فريق «جوب»، الذي تتضمن لائحة إنجازاته كلاً من السيارات الكهربائية «تسلا»، وشركة الصواريخ «سبايس إكس»، لصنع منتج يوحي بأنه آتٍ من عالم الخيال العلمي، المستوحى من السفر إلى الفضاء.

وقال جيف ويلسون الشريك المؤسس لـ «جوب»: «لقد لجأنا إلى أفكار تشكل مصدر إلهام وتشويق لنا»، نقلاً عن موقع «ديزين» للتصميم.

وتشكل الكانفاس المقاوم للنيران، الممتد فوق أعمدة من الألومنيوم، حجرات ذات زوايا تتجه صعوداً. ويعمل نظام إضاءة «ليد» الممتد عبر الأعمدة، على تأمين الإضاءة. «جوب» مصممة لتعمل من خارج الشبكة، مع إطار مضاء ونظام «واي فاي»، ومنافذ كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية أو البطاريات.