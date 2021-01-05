باكستان تحوّل منزلي نجمي بوليوود كابور وكومار لمتحفين

المصدر: إعداد: فاتن صبح

صادق رئيس حكومة إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني محمود خان، أخيراً، على رصد مبلغ 23.56 مليون روبية لشراء منزلين متوارثين لاثنين من ممثلي بوليوود الأسطوريين، ديليب كومار وراج كابور في مدينة بيشاور. وبلغ سعر منزل كابور 18 مليون روبية مقابل 8.56 ملايين روبية لمنزل كومار، وذلك كي تتم استعادة المنزلين واستصلاحهما لتحويلهما إلى متحفين. وكانت دائرة الآثار قد صنفت المنزلين ضمن لائحة التراث الوطني المعترف به عالمياً.

ثقافة

وأشار موقع «تايمز أوف إنديا» إلى أنه ضمن الخطوة الأولى المتخذة رسمياً، قال كامران بانغاش، المساعد الخاص لمحمود خان: إنه بعد المصادقة على شراء المنزلين سيتم فتح أبوابهما أمام الجمهور. وأضاف أن تلك الخطوة جاءت كونها جانباً من خطة الحكومة لإصلاح ثقافة ما قبل الانقسام علماً بأن مبادرة الحكومة ستجذب عدداً كبيراً من السياح. وقال نانغاش في معرض تعليقه كذلك: «لقد سبق أن عقدنا اتفاقات مع المالكين ستتم في المستقبل القريب، لتبدأ بعدها عمليات الإصلاح وتحويل المنزلين إلى متاحف تستعرض رحلة النجمين في بوليوود». ويقع المنزل المعروف بـ«كابور هافلي» في ازار قيصا خواني، علماً بأن الثاني قد بني بين أعوام 1918 و1922 على يد جد الممثل ديوان باشهسوارناث كابور، حيث ولد كل من راج كابور وعمه تريلوك كابور. وقامت الحكومة بتصنيف المنزلين على لائحة التراث الوطني.