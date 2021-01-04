تقتل زوجها بطعنات غادرة وتعترف بجريمتها على فيسبوك

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت سيدة هندية على قتل زوجها بدم بارد ، مسددة طعنات غادرة أودت بحياته، ثم اعترفت بجريمتها النكراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكرت تقارير صحفية في الهند، أن السيدة في السادسة والثلاثين من عمرها أقرت بجريمتها على موقع فيسبوك، ثم حاولت أن تضع حدا لحياتها حتى تموت انتحارا في العاصمة نيودلهي.

وأسرعت الشرطة الهندية، إلى مكان الجريمة، بعدما تقلت اتصالا من الجيران ومالك الشقة المستأجرة بشأن جريمة محتملة.

تدوينة فيسبوك

وأرسل الجيران صورة عن تدوينة فيسبوك إلى الشرطة، واعتمدوا عليها بمثابة دليل على وقوع جريمة داخل الشقة.

وبحسب سكاي نيوز فإن مالك الشقة أكد إنه حاول التواصل مرارا مع الزوجين لكنهما لم يفتحا الباب، وعندئذ، ساورته الشكوك في وقوع شيء ما.

وأوضحت الشرطة أنها وجدت الشقة في حالة مروعة، إذ كانت مضرجة بالدماء على الجدران والأرضية.

بركة من الدماء

وتم العثور على الزوج، وعمره 37، وهو في بركة من الدماء بينما كانت آثار طعنات كثيرة بادية على جسمه، كما عثر على الزوجة وهي فاقدة للوعي على مقربة منه، ثم جرى أخذها إلى المستشفى حيث تتلقى العلاج.

وكان الزوجان، وليس لديهما أطفال، يعملان في قطاع التأمين، وراج أن خلافات كثيرة نشبت بينهما خلال الآونة الأخيرة.

وفتحت الشرطة قضية قتل ضد المرأة، ومن المرتقب أن يبدأ الاستماع إليها عقب تحسن حالتها الصحية من تبعات محاولة الانتحار الفاشلة.