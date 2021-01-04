"التهرب الضريبي" تقضي بتغريم فنان مصري شهير

المصدر: وكالات

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر بتغريم الفنان محمد عدوية 343 ألفا و429 جنيها، وهي قيمة الضريبة المستحقة.

وكشفت تحقيقات القضية، تهرب الفنان محمد عدوية من دفع مبلغ 343 ألفا و429 جنيها للضرائب العامة، عن أعماله مع شركات "العالمية للدعاية والنشر والإعلان، وشركة ماما فيلم، وشركة برودكشن"، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقامت النيابة العامة بإحالة القضية لمحكمة جنح التهرب الضريبى، التي نظرت القضية وقررت حكمها السابق.

والفنان محمد عدوية هو مغن مصري، من مواليد 1976 وابن النجم الشعبي أحمد عدوية.

