طالبة طب تتعرض لحادثة مروعة .. هذه تفاصيلها

المصدر: البيان الإلكتروني

حادثة مروعة مرت بها طالبة تدرس الطب في مصر بعد مرورها بضائقة مالية اضطرتها للبحث عن عمل كجليسة أطفال لتستطيع استكمال دراستها الجامعية، وذلك بعد خلافات مع والدتها.

وقالت الطالبة في بلاغها للجهات الأمنية المصرية إنها لجأت إلى نشر إعلان عبر شبكة الإنترنت للعمل جليسة أطفال فتواصل معها المتهم هاتفياً، وأوهمها أن زوجته متوفاة، ولديه أبناء صغار أيتام، وطلب منها العمل جليسة لهم لرعايتهم، واتفق معها على أجر شهري 3 آلاف جنيه.

وأضافت الطالبة أنها توجهت إلى شقة المتهم ففوجئت به يحاول الاعتداء عليها جنسياً، فحاولت الاستغاثة وقاومته، إلا أنه أمسك بسلاح ناري وهددها بالقتل، ثم اغتصبها.

واعترف المتهم الذي يعمل سائقاً أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بجريمته، مؤكدا أنه تعدي جنسيا عليها، مؤكداً تفاصيل الحادث كما روته الطالبة.

أضاف المتهم أنه «فور وصول الطالبة إلى شقتي، بدأت في مهاجمتها وعندما رفضت وضعت السلاح على رقبتها واغتصبتها، وبعد ذلك سمحت لها بالخروج بعد أن حصلت على وعد منها بعد الابلاغ في قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة حبس السائق 4 أيام.