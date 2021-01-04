مصر .. استخراج جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح أطباء في مصر في استخراج جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تمكن الفريق الطبي في مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط من إجراء عملية استئصال جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام ، حيث لوحظ وجود جسم فى بطن الطفلة أثناء حمل الأم لها، وبالمتابعة أجريت لها ولادة قيصرية وحجزها داخل وحدة حديثي الولادة بمستشفى الأطفال الجامعي.

وكشفت صحيفة اليوم السابع المصرية ان الجنين كان شبه مكتمل ومحاط تماما بأغشيته الجنينية كاملة داخل بطن الرضيعة، وتم استئصال الجنين من داخل بطن الرضيعة،وتم نقلها إلى وحدة حديثي الولادة عقب نجاح العملية الجراحية وخروجها من المستشفى بعد تماثلها للشفاء.