طفل مصري يفوز بأفضل مشروع لتطوير التعليم في اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز الطفل المصري حمد الزناتي، نجل الباحث حسين الزناتي الخبير التعليمي المصري باليابان، بالمركز الأول ضمن مسابقة أفضل فكرة تعليمية في اليابان بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وأعربت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تمنياتها لحمد الزناتي ووالده بمزيد من التقدم والرقي في مسيرتهما، مضيفة أن "المصري يقدر" ومع كل إنجاز يحققه المصريون بالخارج، فإن ذلك يرفع اسم مصر الوطن الأم عالياً على مستوى العالم ويعكس صورة مصر والمصريين الإيجابية في الخارج.

الجدير بالذكر أن الطفل حمد الزناتي شارك مع والده في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي أطلقته وزارة الهجرة في أواخر عام 2018 وعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وقال حمد خلال المؤتمر، إنه يعيش في اليابان لكنه يحب مصر وسعيد بمشاركته في المؤتمر.