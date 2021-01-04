شاهد.. كلب ضال يبكي كلما يحصل على طعام

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت امرأة على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو لبكاء كلب ضال بالقرب من حديقة جينتشونغ بمقاطعة شانشي شمالي الصين.

وأظهر مقطع الفيديو، كلبا صغيرا وهو يقف على رجليه الخلفيتين، ويؤرجح ساقيه الأماميتين كما لو كان يستجدي الطعام. ثم انهالت دموعه بعد تقديم المرأة وجبة له.

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى، كيف تأتي المرأة لإطعام الكلب ويتعرف عليها ويبكي مرة أخرى.

وقالت المرأة إنها حاولت اصطحابه في سيارتها لكنه رفض وعاد إلى الشارع.

وأضافت، ربما كان خائفا من خاطفي الكلاب الذين يجذبون الحيوانات بالطعام إلى شاحنة صغيرة، بحسب وسائل إعلام صينية.