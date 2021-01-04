وحدات سكنية يمكن تركيبها في غضون 3 ساعات

المصدر: (إعداد: اليازية البدواوي)

المنازل الجاهزة أصبحت في المتناول ومتاحة على نطاق أوسع، ويبرز من بين زخم المباني المنافسة في تلك التجارة شركة مقرها لاتفيا، طورت وحدة سكنية صغيرة مسبقة الصنع المميز فيها إمكانية تركيبها في الموقع خلال ثلاث ساعات فقط، فضلاً عن خيار نقلها لعدد غير محدود من المرات بفضل النظام المفصلي الفريد من نوعه والمكون من 100 دورة.

بحسب موقع «ديزاين بوم» يتيح النظام الأخير وضع المقصورة الخشبية على أي قاعدة مستوية، بحيث لا تتطلب أساسات دائمة. ويستخدم بناء الوحدة المعيشية المتطورة (الخشب المصفح المتقاطع) بغرض تقليل تأثير عملية التصنيع على البيئة في تجربة سكنية منخفضة الانبعاثات.

وبحسب بيان للشركة، فإن الوحدات المعيشية مصممة لحياة مريحة وبأسعار معقولة، تبدأ من 18.700 يورو (22.900 دولار). علماً بأنه يمكن تركيب المنازل الخشبية بسرعة وبدون أسس دائمة، مما يوفر حلاً مثالياً خصوصاً لقطاع السياحة وقطاع المهرجانات.

كما أن الهندسة الصحية والكهربائية للمبنى مسبقة الصنع أيضاً، بينما الأرضيات والجدران والسقف مبنية من الخشب الصلب. وبشكل عملي، فإن المبنى المصغر كفيل بأن يتسع لتوفير مساحة لثلاثة أشخاص.