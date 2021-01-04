دخل بريطانيا متشبثاً بهيكل طائرة وحصل على حق اللجوء

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

إنها المرة الأولى التي يتحدث فيها ، ثيمبا كابيكا، المسافر خلسة إلى لندن، عن نجاته من الرحلة المرعبة التي نقلته من جنوب أفريقيا إلى لندن، متشبثاً بهيكل طائرة ضخمة، لمسافة امتدت إلى 5639 ميلاً، أمضى فيها 11 ساعة في ظروف شديدة القسوة، وذلك بعد حصوله أخيراً على حق اللجوء، وينتظر صدور جواز سفره البريطاني.

وأفاد ثيمبا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأنه أفاق من غيبوبة بعد أشهر، ليعلم أن صديقه الذي رافقه على الطائرة، سقط على مسافة 5 آلاف قدم إلى حتفه. ثيمبا الذي تم الكشف عن هويته للمرة الأولى، كان فاقداً للوعي في المستشفى لمدة ستة أشهر، بعد سقوطه من الطائرة على مدرج مطار هيثرو.

كان قد حرم خلال الرحلة من الأكسجين، وتعرض لدرجات برودة وصلت 60 درجة مئوية سالبة، أثناء تحليق طائرة الخطوط الجوية البريطانية من جوهانسبرغ في 18 يونيو 2015.

وقبل دقائق قليلة من الهبوط، سقط صديقه كارليتو فالي، الذي زحف معه على قوس عجلة طائرة بوينغ 400-747، وقد عثر على جثته في وحدة تكييف هواء في مبنى مكاتب في ريتشموند، على بعد ستة أميال من مطار هيثرو.

وقال ثيمبا البالغ من العمر 30 عاماً: «عندما كانت تحلق الطائرة، كنت أرى الأرض، وأرى الأشخاص صغاراً. وبعد فترة قصيرة، فقدت الوعي بسبب نقص الأكسجين، وآخر شيء أتذكره بعد إقلاع الطائرة مباشرة، كان كارليتو الذي قال لي: «نعم لقد نجحنا».