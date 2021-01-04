تقنية تصنف الأفلام حسب الفئة العمرية للمشاهد

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها تصنيف الأفلام في غضون ثوان، بمجرد تغذيتها بسيناريو الفيلم، بل وقبل تصوير مشهد واحد من العمل.

وتتيح هذه الفكرة للعاملين في صناعة السينما إمكانية التحكم في تصنيف الفيلم مبكراً، بحيث يتناسب مع أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وهو ما يساعد في زيادة أرباح الصناعة وتقليل الخسائر المادية للمنتجين السينمائيين.

وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» أنه تمت تغذية المنظومة الجديدة بسيناريوهات 992 فيلماً سينمائياً مصنفة حسب تصنيف منظمة «كومن سينس ميديا» التي تعمل في مجال الرقابة على الأفلام وتقدم توصياتها للأسر والمدارس.