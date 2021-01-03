إصابة أحمد أبو هشيمة بوعكة صحية

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ المصري ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري منذ قليل لوعكة صحية غيبته عن الظهور لمدة أسبوعين.

وقال أبو هشيمة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: « الحمد لله ربنا إختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خاللوا بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وانتم طيبين».

وبحسب صحف مصرية فإن وعكة أحمد أبو هشيمة الصحية، بدأت منذ أسبوعين، بعدما تعرض لآلام شديدة في غضروف الرقبة، دفعته للإقامة بضعة أيام بإحدى مستشفيات القاهرة الجديدة، وإجراء بعض الفحوصات الطبية قبل أن يعود للمنزل، ويواصل مرحلة العلاج، مع الالتزام ببعض الراحة حسبما شدد الأطباء المتابعين لحالته.