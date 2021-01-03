تفاصيل مثيرة في قضية قتل ممثلة لزوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر عن تفاصيل جديدة في قضية اتهام الممثلة عبير بيبرس، بقتل زوجها عمدا بعدة طعنات مستخدمة «قطعة من الزجاج المكسور» أثناء نشوب مشاجرة بينهما بمسكن الزوجية.

وبحسب «بوابة الأهرام» التي حصلت على صورة ضوئية من محضر تفريغ محتويات الهاتف المحمول الخاصة بالمتهمة، وهي عبارة عن عدد من الرسائل النصية على تطبيق الـ«واتس أب» بينها وبين شقيقتها، ومحادثات صوتية دارت بينها وبين والدتها قبل ارتكابها للجريمة.

وتبين من محضر تفريغ محتويات هاتف المتهمة المحمول أن تطبيق الـ«واتس أب» يحتوي على محادثة بينها وبين شقيقتها مسجلة باسم «دودي أختي»؛ حيث قامت المتهمة بإرسال العديد من العبارات لها من ضمنها «أنا هولع فيه وفي اللي جابوه.. ما هسكت ولو بجريمة قتل.. المؤخر مش هسيب منه جنيه إلا على موته».

كما عثرت النيابة العامة على تسجيل صوتي للمتهمة «عبير»، اعترفت بأنه أثناء ارتكابها للواقعة مسجل على هاتف خادمتها الإثيوبية «هالو»؛ حيث سجلته لإثبات الواقعة والمتهمة تردد عبارة توجهها لزوجها القتيل «قوم والله العظيم ما هعملك حاجة».

كما عثر على محادثة نصية باللغة الإثيوبية على تطبيق «الماسنجر» الخاص بهاتف الخادمة «هالو»، والتي تم ترجمتها إلي العربية وهي تقول لإحدى أقاربها «ستي قتلت زوجها»، وقت ارتكاب المتهمة «عبير»، للواقعة.

كما وجدت النيابة العامة ، وجود تسجيل لمحادثات هاتفية مسجلة على هاتف المتهمة باسم «مامي حبيبتي» مدتها 21 ثانية، وولدتها تحادثها بـ«في أيه يا عبير.. اللي أنتي عملاه ده»، لترد عبير، «بقولك بيضربني تقوليلي في إيه؟»، لترد والدتها «خلاص سيبي البيت وأمشي»، فترد عبير، بصوت عالي قائله: «مش همشي».

وتبين وجود مقطع مرئي مدته دقيقة وثلاث عشرة ثانية يتضمن «رقص المتهمة مع المجني عليه»، وأثناء ذلك تقوم «بركله برجلها أكثر من مرة، ولطمه على وجهه أكثر من 4 مرات، وسط ضحك من حولهما على المجني عليه سخرية منه إلى أن ينتهي ذلك المقطع».

وبالدخول على معرض الصور بهاتف المتهمة، وجدت النيابة صورتين للمتهمة ملتقطاها لنفسها «سيلفي» مع جثمان المجني عليه، مرتديا ذات الملابس بمحضر المناظرة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، حددت 24 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة الممثلة المغمورة عبير وهبة ناجي زكي شرف، والشهيرة باسم «عبير بيبرس» لاتهامها بارتكاب جريمة قتل زوجها عمرو سيد سيد، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتعقد جلسات المحاكمة بمجمع محاكم التجمع الخامس، أمام الدائرة 22 جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عادل أحمد عبد الهادي.

وأحالت النيابة العامة المتهمة «عبير بيبرس»، «في يوم 20 يونيو 2020، قتلت زوجها المجني علية عمرو سيد سيد، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر مشاده كلامية تطورت لشجار بينهما لنهره إياها، فأضمرت في نفسها الشر وبه وتولد لديها نية خبيثة بإزهاق روح شريكها في الحياة فأستلت أداة (قطعة زجاج) للوصول لمبتغاها بالخلاص منه فطوعت لها نفسها بطعنة قاتلة باستخدامها فأستقرت في صدر ضحيتها قاصدة إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته».