طعنه 4 طعنات ثم دهسه بسيارته.. مقتل شاب "بدون" يستنفر الداخلية الكويتية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط الأربعة متهمين بقضية قتل شاب بواقعة دهس ضمن محافظة مبارك الكبير، مشيرة إلى أن المتهم الرئيسي هو عسكري. مشيرةً إلى أن قطاع الأمن الجنائي التابع للوزارة استطاع ضبط المتهمين بقتل الشاب.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً أشارت فيه إلى أنها تحقق مع المتهمين لمعرفة ملابسات الواقعة، وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن بلاغا ورد الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يوم الأربعاء الموافق 2020/12/30 يفيد بدهس شخص في محافظة مبارك الكبير.

وأوضحت الإدارة أنه على الفور انتقل رجال الأمن الى محل الواقعة وتم نقله بالإسعاف إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة اليوم السبت 2021/1/2، حيث أفاد المبلغ عن مواصفات مركبة الجاني واتضح أنه من منتسبي وزارة الداخلية برتبة عريف.

وأشارت الإدارة إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت بتكثيف عمليات البحث والتحري للتوصل إلى الجناة ومعرفة ملابسات الواقعة بأسرع وقت ممكن لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأفادت صحيفة "المجلس" الكويتية، إلى مقتل شاب من "البدون" (غير محددي الجنسية) في الكويت، متأثرا "بأربع طعنات تلقاها داخل ديوانية، ومن ثم دهسه بمركبة عمدا"، حيث فارق الشاب البالغ من العمر 33 عاماً الحياة، بعد نقله إلى مستشفى العدان.