إعلان موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة حزام الأمان واستخدام المحمول في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت إدارة القوات الخاصة "أمن الطرق" السعودية عن بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم ربط الحزام ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد.

وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي لمخالفة عدم ربط الحزام ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة على الطرق الخارجية يبدأ الخميس القادم، في الحدود الشمالية والباحة، فيما يتم تطبيق الرصد الآلي في جميع مناطق المملكة على الطرق الخارجية.

وأشارت إدارة المرور إلى أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يوماً يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.

ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط؛ بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي، حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها.