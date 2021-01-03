بالفيديو.. تدليك بالثعابين في مصر..لكن ليس لأصحاب القلوب الضعيفة

المصدر: رويترز

تنبعث موسيقى هادئة من إحدى غرف منتجع صحي صغير في القاهرة في حين تزحف ثعابين حية على ظهور ووجوه الزبائن لتخليصهم من آلامهم.

يضع المدلكون أولاً الزيت على ظهور الزبائن ويدلكونها ثم يستخدمون الثعابين من أكثر من 28 نوعاً مختلفاً من فصائل غير سامة للمشاركة في جلسة التدليك التي تفرز الأدرينالين في الجسم والتي تستمر نصف ساعة.

ضياء زين، أحد الزبائن، علم بالمنتجع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وشعر على الفور برغبة في تجربة هذا الأمر.



مساج الثعابين

وقال صفوت صدقي صاحب المنتجع "الثعابين نوع من أنواع المساج، له هدفان، هدف جسماني وهدف نفسي. الهدف الجسماني هو تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتنشيط الدورة الدماغية والهدف النفسي هو بيفرز هرمونات ذي الإندروفين اللي بيساعد في إفراز هرمون السعادة اللي بيزيد الثقة بالنفس وبيقوي المناعة في الجسم".

وقال عبد الوهاب، أحد الزبائن بعد الجلسة، "استرخاء تام حاسس بحاجة ماشية بطريقة غير عادية موجودة احساسها غريب غير الإحساس العادي بتاع المساج".

وقال إن التدليك بالثعابين معروف كذلك أنه يخفف آلام العضلات والمفاصل لكنه حذر من الاستغناء به عن تلقي العلاج أو زيارة الطبيب.

وبدأ صدقي نشاطه بعرض الجلسات مجاناً للراغبين في تجربتها، لكنه الآن يتقاضى 100 جنيه مصري (6.37 دولار) مقابل الجلسة التي تستمر ما بين 20 و30 دقيقة.