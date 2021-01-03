فائزة «توب شيف» تعتذر عن تشويه طبق تقليدي

المصدر: (إعداد: فاتن صبح )

أثارت ستيفاني إيزارد حفيظة المتابعين على موقع انستغرام حين شطحت بعيداً بأحد أطباقها وصولاً إلى حد التشويه حسب تعليقات الغاضبين. واعترفت إيزارد التي فازت بالمركز الأول في برنامج «توب الشيف» 2008 أنها ارتكبت خطأً حين اختارت الترويج لطبقها على أنه مستوحى من المطبخين الياباني والكوري على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إيزارد على موقع «نيوزيلاند بيف أند لامب» مقطعاً مدته 18 دقيقة لوصفة طبق الأرز مع اللحم إلا أنها اختارت في النهاية أن تضيف إليه الكزبرة والنعناع مما أثار دهشة المتابعين وغضبهم لاعتمادها ملاءمة ثقافية مستهجنة.

ووصل عدد التعليقات بعد نشر الفيديو بفترة إلى 900، كتب صاحب أحد الحسابات على انستغرام يقول: «متى كانت آخر مرة رأيتم الكزبرة أو النعناع على وجه طبق البيبيمباب؟» واعتبر البعض أن ستيفاني لم «تأخذ الفكرة» وحسب عن أطباق الأرز التقليدية في اليابان وكوريا لكنها قامت بمسخه.

ورداً على ذلك قالت إيزارد، وفق ما ذكر موقع «ماشد»: «لقد كانت تلك زلة مني خرجت عن السيطرة وأنا أقدم اعتذاري. كان يجب أن أتحقق من اسم الطبق الذي ابتعد كثيراً عن الوصفة التقليدية قبل نشره علناً».