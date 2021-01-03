ثمانيني يعثر على كتاب من تأليف والده وينشره بعد 75 عاماً

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

عثر مسن ثمانيني على كتاب أطفال كان قد ألفه والده من أجله، إثر عودته من معسكرات الاعتقال في الحرب العالمية الثانية، فقرر نشره أخيراً، بعد مضي 75 عاماً.

الكتاب وعنوانه، «حان وقت سرده الآن» من تأليف الرائد في المدفعية الملكية البريطانية أرثر ستيباي، الذي اعتقل من قبل القوات اليابانية إبان سقوط سنغافورة في عام 1942.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، كان أرثر يؤلف المسرحيات لتأديتها على سبيل التسلية والترفيه عن زملائه في معسكرات الاعتقال، ثم بعد عودته إلى بريطانيا، وشرع في تأليف الفصول الأولى من كتاب أطفال يصور كلباً أثناء مشاركته بشجاعة في مهمة زمن الحرب. وكان يرسل العمل المكتوب بأسلوب السهل الممتنع إلى ابنه روبرت في المدرسة الداخلية عبر رسائل أسبوعية.

وبعد مضي 75 عاماً، عاد روبرت واكتشف المخطوطة غير الكاملة، التي كان يعتقد أنها ضاعت، فيما كان يفتش في صندوق قديم للأسرة.

وقد شرع روبرت وابن أخيه جايمي تسيباي-هاريس في استكمال الكتاب، وأفيد بأن إيرادات الكتاب ستذهب إلى متجر خيري في بريطانيا.