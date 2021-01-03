أكبر معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 118

المصدر: (دبي - البيان)

قالت وسائل إعلام يابانية، إن السيدة اليابانية كين تاناكا، التي تعتبر أكبر معمرة على الأرض، احتفلت أمس بعيد ميلادها الـ 118.

ولدت تاناكا، في 2 يناير عام 1903. واعتباراً من عام 2018، باتت تحمل لقب «أقدم سكان الأرض».

في نوفمبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة «ماينيتشي»، أن أكبر معمرة على وجه الأرض، يجب أن تشارك في مايو 2021، في تتابع الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب في طوكيو. ووفقاً للخطة، ستقطع تاناكا في 11 مايو، 200 متر على كرسي متحرك وبيدها الشعلة الأولمبية. وستجري الألعاب الأولمبية في طوكيو، في الفترة من 8 يوليو إلى 23 أغسطس عام 2021.