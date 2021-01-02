بالفيديو.. في كسر من الثانية.. إنقاذ مسن من الموت المحقق بأعجوبة

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عملية إنقاذ رائعة قام بها شرطي حيث أنقذ مسناً قبل أن يدهسه قطار بكسر من الثانية في مومباي الهندية.

وقام الشرطي بالركض في محاولة ناجحة منه لإنقاذ الرجل المسن حيث مد يده وجذب المسن " 60 عاما" ودفعه بعيدا عن طريق القطار لينجو من الموت بأعجوبة.

ووقع الحادث في محطة داهيسار في مومباي في 1 يناير.

في كسر من الثانية.. إنقاذ مسن من الموت المحقق بأعجوبةhttps://t.co/yO6Nc0op44#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TH84HR6gBt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 2, 2021