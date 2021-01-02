الأرض تنشق وتبتلع سيارة ومصرع سائقها بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت منطقة العامرية بمصر حادث هبوط أرضي بمنطقة النهضة في قرية طيبة 1 أمام معمل غباشي اللبان في الإسكندرية، تسبب في حفرة كبيرة سقطت فيها سيارة خاصة، ما أدى لوفاة قائد السيارة.

وورد بلاغ لغرفة عمليات حي العامرية أول، يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع معمل غباشي بقرية طيبة 1 بمنطقة النهضة، وانتقل مسؤولو الحي والدفاع المدني إلى موقع البلاغ وفق صحف مصرية.

وتبين من المعاينة حدوث هبوط أرضي بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها، فيما يجري فحص أسباب الهبوط الذي نتج عنه حفرة كبيرة.

ومن جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن كافة الإدارات المعنية وضباط قسم الشرطة والدفاع المدني تواجدوا بموقع الهبوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.