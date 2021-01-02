هل يمكن للمرأة في السعودية أن تغير اسمها دون الرجوع لولي الأمر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بالمملكة العربية السعودية أنه يمكن للمرأة تغيير اسمها دون الرجوع إلى ولي الأمر.

و في رد على استفسار من امرأة سعودية هل يمكن تغيير الاسم للمرأة دون الرجوع لولي الأمر؟ أجاب حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية بالمملكة عبر تويتر « نعم.. نسعد بخدمتك».



كما أوضحت الأحوال المدنية، أنه لا يمكن إلغاء طلب فقد بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة بعد العثور عليهما، لأنه بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.