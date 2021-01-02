في أروع مشهد للأمومة.. كلبة تنفق برداً وهي تدفئ جرائها الـ7

المصدر: البيان الإلكتروني

في مشهد يمثل قمة الحنان والأمومة، نفقت كلبة من البرد وهي تحاول تدفئة جرائها وسط الثلوج في روسيا.

وقعت الحادثة في منطقة كراسنويارسك الروسية، حيث صادف أحد السكان هذا المشهد وهو يمر بالقرب من الجراء الصغيرة المتشبثة بأمها التي تجمدت حتى الموت، بعد معاناة مع الجوع والإرهاق الشديد، والتي كانت على ما يبدو تحتضن صغارها لإنقاذهم من البرد والجوع. بحسب صحيفة «سيبيريا تايمز».

وكان أحد سكان يميليانوفو، وهي مستوطنة شمال العاصمة الإقليمية كراسنويارسك، عثر على الجراء بحالة صحية جيدة، وهي أربعة ذكور و3 إناث، في درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر بجوار كلبة أم بلا حراك.

وقال أحد السكان المحليين لنشطاء حقوق الحيوان: «نحن في حيرة مما حدث. ربما تسممت الأم من قبل بعض الأشخاص الذين لا قلب لهم، أو لماذا مات الحيوان الكبير ونجا كلابها؟».

فميا أمضى المتطوعون يومين وهم يحاولون الإمساك بالجراء الذين لا يريدون ترك جثة والدتهم المجمدة، وتم نقلهم جميعًا إلى ملجأ دافئ حيث حصلوا على الطعام والإسعافات الأولية.