احتفلوا برأس السنة ولم يستيقظوا.. وفاة 8 شبان بوسنيين بتسرب للغاز

المصدر: أ ف ب

توفي ثمانية شبان ليل الخميس الجمعة في جنوب البوسنة إثر تسرب للغاز في بيت ريفي كانوا يحتفلون فيه بليلة رأس السنة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال أنته بيغيتش رئيس بلدية منطقة بوسوشه حيث وقعت الحادثة عبر "فيسبوك" إن هذه "المأساة أودت بحياة ثمانية شبان".

كما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادثة إثر تبلغها الجمعة عن "العثور على أشخاص عدة متوفين" في قرية تريبيستوفو.

وذكرت القناة البوسنية العامة أن الشبان قضوا على الأرجح جراء تسرب للغاز.

وأفادت صحيفة "دنيفني" عبر موقعها الإلكتروني أن الشباب كانوا يحتفلون معا برأس السنة الجديدة في منزل ريفي.