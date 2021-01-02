مصر.. ينتحل صفة ضابط شرطة ليسرق 10 آلاف جنيه

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرَّض شخصان في مصر لواقعة نصب غريبة من نوعها على يد عاطل انتحل صفة ضابط شرطة.

وأوضح الرجلان، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وفقاً لموقع "اليوم السابع"، أنهما خلال توقفهما بالقرب من المتحف المصري الكبير بالهرم، بسبب حادث تصادم بين سيارتيهما، فوجئا بحضور شخص مدعياً أنه ضابط شرطة، وطلب رخصتي السيارتين ومبلغ 10 آلاف جنيه مقابل عدم تحرير محضر بالواقعة، والسماح لهما بالمغادرة دون اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفور وصول قوة أمنية عقب ذلك، حاول المتهم الهرب باستقلال سيارته، فتم إيقافه قبل المغادرة والقبض عليه بعدما تبين أنه ينتحل صفة ضابط.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهم بطاقة مزيفة يدعي بها أنه ضابط شرطة، فحُرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.