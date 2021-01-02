نزل المسعفون لإنقاذ المريضة.. فسرق اللص سيارة الإسعاف!

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادثة غريبة ولا إنسانية، أقدم شاب روسي على سرقة سيارة إسعاف كانت متوقفة أمام أحد البيوت، حيث نزل الطبيب والمسعف لإنقاذ مريضة، وتركوا السيارة في وضع التشغيل حتى تبقى دافئة.

وبينما كان رجال الإسعاف يهمون بنقل سيدة مريضة إلى المستشفى بالقرب من إحدى قرى الأورال، استغل السارق انشغالهم بنقلها من منزلها الذي تغطيه الثلوج ليستقل السيارة ويهرب بها بعيداً عن منزل المريضة.

وسجلت كاميرا مراقبة أمام منزل السيدة المريضة، لحظة نزول الأطباء والمسعفين من سيارة الإسعاف أمام المنزل والدخول لاصطحاب المريضة دون أن يطفئوا محرك العربة، لتبقى السيارة دافئة خلال نقل المريضة للمستشفى، ولكن هذا لم يمنع اللص من سرقة سيارة إسعاف أثناء قيامها بمهمتها.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" فإن أجهزة الشرطة الروسية في القرية تتبعت الفيديو المسجل على كاميرا مراقبة المنزل، وتعرفت على السيارة والسارق، وعثرت لاحقا على السيارة وفتحت قضية جنائية بحق السارق لمعرفة دوافع الإقبال على هذا الفعل غير الإنساني.