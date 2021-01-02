انتحار امرأة.. ما فعله الحضور كان صادماً!

المصدر: وكالات

أثارت لقطات انتحار امرأة غضب الكثيرين في الصين، ولم يكن الغريب انتحارها، لكن الصادم هو رد فعل من كانوا حولها فوق الجسر الذي قفزت منه إلى النهر.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، حدثت الواقعة يوم 27 ديسمبر الماضي، على أحد الجسور عبر نهر "هوانغ هي" بمدينة دينغزو في مقاطعة خونان شرقي الصين.

ويظهر الفيديو الصادم، كيف عبرت المرأة سور الجسر وتعلقت بيديها في حديد الجسر قبل أن تنهار قواها وتسقط في النهر.

لكن الغريب، أن بعض من كانوا على الجسر كانوا يلتقطون الفيديوهات بكاميرات الجوالات، دون التدخل لإنقاذها، وحتى أن البعض كان يصرخ عليها والبعض يشجعها على القفز من فوق الجسر.

وتظهر اللقطة الأخيرة، كيف كان رجل يجري نحوها محاولاً اللحاق بها، لكنه لم يتمكن من اللحاق بها فسقطت في النهر. فقد أثار الفيديو الكثير من الجدل والغضب عند نشره.