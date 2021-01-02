مزحة على «تيك توك» تستنفر شركات التأمين

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تسببت مزحة شائعة على موقع «تيك توك»، تظهر انخداع والدين في الاعتقاد بأن شاشة التلفزيون في منزلهما قد انكسرت، في زيادة المطالبات الاحتيالية بالتأمين.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» أن الأطفال نجحوا في خداع والديهم من خلال تشغيل مقطع فيديو على يوتيوب يعرض صورة شاشة متصدعة وتسجيل ردود أفعالهم، لكن أكبر شركة تأمين في البلاد، «أفيفا انشورنس»، ترى الآن أن تلك المزحة باتت تُستخدم من قبل محتالين يتطلعون للاستفادة من وثائق التأمين على المنازل، واستخدام مزحة التلفاز المكسور على شركات التأمين وتقديم مطالبات للاحتيال عليها.

وكان عدد من الأبناء قد صوروا مقاطع لردود فعل الأهل على مشاهدة تلفازهم المكسور ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصد بعضها ملايين المشاهدات. وحذرت سارة بوتر المسؤولة في شركة تأمين «أفيفا»، عبر صحيفة «تايمز»، الزبائن من تجربة تلك الحيلة، قائلة إنها لن تتردد في مقاضاة المحتالين.