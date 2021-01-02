أستراليا تقدر السكان الأصليين عبر «كلمة»

المصدر: (سيدني - أ ف ب)

غيرت الحكومة الأسترالية كلمة في النشيد الوطني، في خطوة تهدف إلى التعبير عن اعتراف أكبر بدور السكان الأصليين وثقافتهم وتاريخهم. وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون، أن عبارة «نحن شباب وأحرار» في السطر الثاني من النشيد عُدِّلَت لتصبح «نحن متحدون وأحرار».

وكتب موريسون في جريدة «ذا إيج» عشية رأس السنة «أستراليا شابة نسبياً نظراً إلى كونها دولة حديثة، ولكنّ تاريخ بلدنا قديم، وكذلك تاريخ أممه الأولى التي نعترف بروحها ونحترمها». ولايزال الماضي الاستعماري مثيراً للحساسيات في أستراليا.