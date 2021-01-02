«إيكون» يحول مملكة «واكاندا» إلى حقيقة في السنغال

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

يبدو أن للمغني العالمي إيكون مخططات كبرى في السنغال تقضي ببناء مدينة ذكية عملاقة في السنغال تصل كلفتها إلى ستة مليارات دولار، وفق ما ذكر موقع «ماي مودرن ميت». وستحقق «إيكون سيتي» أو مدينة إيكون التي ستحاكي مملكة «واكاندا» الخيالية بنسخة واقعية أحلام المغني الذي يطمح لتوفير ملاذ لأبناء الشتات الأفريقي البعيد والقريب.

وستعمل المدينة التي ستضم بحسب المخططات منتجعاً تبلغ مساحته 2000 فدان، وتشمل شققاً خاصة واستاداً بالطاقة المتجددة، كما سيتم التعامل فيها بالعملة المشفرة «إيكوين» تيمناً باسم المغني.

وقد أعلن إيكون بعد سنتين من التخطيط والتطوير أنه سيبدأ العمل على تحقيق المشروع العام الحالي 2021. ويطمح إيكون الذي يعتبر أن موطنه السنغال قد تأخر عن ركب الاستثمارات الاقتصادية لتضمين المشروع الطموح «واكاندا» مجمعاً تكنولوجياً واستديو «سينوود» لتطوير صناعة الأفلام.

ويبدو أن المغني صاحب الرؤى المستقبلية واثق جداً بمشروعه على الرغم من الأصوات المشككة، وقد ضمن بالفعل نحو ثلث التمويل المطلوب، ويعرب عن اهتمامه ببيع الفكرة لدول أخرى مهتمة في القارة السمراء.