«زيزو» يرحل بعد أيام من وصوله لحديقة حيوان الجيزة

المصدر: (دبي - البيان)

لم يلبث ذكر الزراف «زيزو» أياماً قليلة من وصوله إلى حديقة حيوان الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة، قادماً من دولة جنوب إفريقيا، حتى نفق نتيجة أزمة صحية غير معروفة حتى الآن، ما تسبب في صدمة كبيرة للمصريين، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وشكلت وزارة الزراعة المصرية، حسب ما ذكر الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لجنة من أطباء مختصين من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ومعهد بحوث صحة الحيوان والحديقة، لبحث أسباب النفوق بعد فحص العينات في معامل الوزارة.

ومن المنتظر ظهور نتائج التحقيقات قبل منح جنوب إفريقيا الحيوانات البديلة من حديقة الحيوان في الجيزة مقابل الزرافات، والمتمثلة في «سيد قشطة وبجع وسلاحف سودانية».