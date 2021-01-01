مصري يطلب من السيسي التدخل لاستعادة زوجته وابنتيه من لبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

استغاث مواطن مصري بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل وإعطاء أوامره لوزارة الخارجية والسفارة المصرية في لبنان لتنظيم عودة زوجته وابنتيهالعالقات هناك.

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن يوسف محمد حسين قوله : "أنا سافرت لبنان في 2014، سياحة وكسرت الفيزا وقعدت واشتغلت هناك جزار، واتعرفت على بنت سورية كان والدها يعمل معي وتزوجتها وعشنا مع بعض 5 سنين في سعادة وربنا رزقنا بنتين وسجلتهم هناك وفي السفارة المصرية ولأنه مش معي إقامة نزلت بعد 5 سنين وتركت زوجتي والبنتين لحد ما أرتب أموري في مصر".

وتابع: "بعدما رتبت أموري في مصر وحاولت أجيبهم والبنتين حصلوا على وثيقة السفر من السفارة المصرية وحصلت زوجتي على الفيزا وعلى تأشيرات السفر وحجزت التذاكر وعندما ذهبت لاستقبالهم في مطار القاهرة لم يصلوا وفوجئت أنهم رجعوا من مطار لبنان بحجة أن بنتي الصغيرة لم يتم تسجيلها في الأمن العام بلبنان رغم أنني سجلتها كما سجلت شقيتها".

وأضاف: "والله أنا هنا ميت من غيرهم وهم هناك مش قادرين يعيشوا وأنا بناشد الرئيس السيسي الأب والإنسان ليتدخل ويعطي أوامره لوزارة الخارجية والسفارة المصرية في لبنان يساعدوني أنا مش عايز غير زوجتي وبناتي أرجوكم رجعوا لي عيلتي وارحموا أب وأم وطفلتين كل حلمهم إنهم يتجمعوا ويعيشوا مع بعض في بلد واحدة".