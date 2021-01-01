يشعلان النار في حضانة أطفال

المصدر: البيان الإلكتروني

دفعت الخلافات شقيقين في مصر إلى إشعال النار في حضانة أطفال انتقاماً من أحد أقارب صاحبها.

وقررت النيابة العامة المصرية بمركز بني مزار، بحسب موقع صحيفة "الشروق"، حبس المتهمين لما تسببا فيه من إصابة بعض الأطفال داخل الحضانة.

وطلبت النيابة بسرعة محضر تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وندب لجنة من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، ومتابعة حالة المصابين.

وكانت وزارة الداخلية قد تلقت إخطاراً يفيد بإشعال شقيقين النيران في حضانة أطفال بسبب وجود خلافات بينهم وبين ابن عم صاحب الحضانة منذ 3 أيام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية تشاجر الشقيقين وابن عم صاحب الحضانة، وتمكن أهالي القرية من فض الشجار، وجمعتهم جلسة عرفية وقَّع خلالها الطرفان على إيصالات أمانة لعدم التعرض بعضهم لبعض.

ولكن، في صباح أمس، أشعل المتهمان النيران داخل الحضانة، الأمر الذي تسبب في هلع بين أولياء الأمور وأهالي القرية خوفاً على أبنائهم.