سقطت خطيبته من الطابق السابع .. فقفز خلفها

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت منطقة المتراس في محافظة الاسكندرية المصرية مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع بالعقار محل سكنها، أثناء نشر الغسيل، فيما أصيب خطيبها بحالة هياج وقفز خلفها حزنا عليها، ليتوفى هو الآخر.

ووفق لصحيفة المصري اليوم، فقد تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغاً من الأهالي يفيد سقوط فتاة من أعلى عقار بمنطقة مساكن جنوب المتراس، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص سقوط «شيماء.م.م»، 17 سنة، من شرفة الشقة سكنها أثناء نشر الغسيل، ما أدى إلى إصابتها بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، ووفاتها على الفور.

وجرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت لاحق، تلقى قسم الشرطة بلاغا آخر يفيد انتحار خطيب الفتاة المتوفية بإلقاء نفسه من أعلى ذات العقار، بعد إصابته بحالة هياج عصبي، حزنا على وفاتها.

وتبين من التحقيقات ورواية شهود العيان، أن المذكور قفز من ذات العقار، وجرى نقله بسيارة خاصة إلى مستشفى جمال حمادة بغيط العنب، إلا أنه توفى بمجرد وصوله.